Шуфутинский тратит десятки миллионов на содержание трехэтажного особняка в США

Вот уже много лет 3 сентября, можно сказать, является негласным днем Михаила Шуфутинского. И вот сегодня делимся последними новостями об артисте.
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