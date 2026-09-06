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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЧМ-2026 по баскетболу. Женщины. США сыграют с Италией, Китай встретится с Чехией и другие матчи

Сборная США сыграет против Италии, Китая – против Чехии. Чемпионат мира Женщины Германия, Берлин Групповой этап Группа А Положение команд:  Япония – 1-1,  Мали – 1-1, Испания – 1-1, Германия – 1-1.

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