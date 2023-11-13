ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Ну нет слов. Ведь ублюдку Чубайсу сто раз говлрили опытные энергетики, в частности Кудрявый, что разделять их нельзя....Рюмин доложил Пут...
  • Вовладар Даров
    Хорошая новостьСМИ сообщили о ги...
  • Иванов
    Россияне живут в России. А это пятая колонна. Зачем ее тащить в Россию?МЧС показало кадр...

Франция запланировала прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

Франция запланировала прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

Власти Франции намерены отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов и надеются заставить ее покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх