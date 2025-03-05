Моя семья. Счас...
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По причине морозов занятия отменяются

Обычно она просыпалась за пару минут до «Пионерской зорьки». Мама в это время включала радио, и первые позывные утренней программы Наташка слушала уже с открытыми глазами и с отчётливой мыслью: ох, надо вставать… А вставание зимой в 7.

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Ольга Панина
Грустная история, часто встречающаяся в жизни.
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