По причине морозов занятия отменяются

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Обычно она просыпалась за пару минут до «Пионерской зорьки». Мама в это время включала радио, и первые позывные утренней программы Наташка слушала уже с открытыми глазами и с отчётливой мыслью: ох, надо вставать… А вставание зимой в 7.