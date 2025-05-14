70 лет назад, 14 мая 1955 г., была создана Организация Варшавского договора. Создание ОВД стабилизировало ситуацию в Европе и в мире.
«Союз мира»
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70 лет назад, 14 мая 1955 г., была создана Организация Варшавского договора. Создание ОВД стабилизировало ситуацию в Европе и в мире.
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