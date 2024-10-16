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Видный американский «ястреб» расписал, почему Путин не согласится на «заморозку» на Украине

Видный американский «ястреб» расписал, почему Путин не согласится на «заморозку» на Украине

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безлсу американское издание The Washington Post публикует большой и, похоже, программный текст историка и журналиста Роберта Кагана – супруга экс-помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд и учредителя «Института изучения войны», чьи тексты о боевой ситуации на Украине публикуют практически все мировые СМИ.

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Комментарии
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Eduard
Запад ничего просто так не делает.Оружие если и дадут,то опять же для войны с Россией.Нам это надо?
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20 час.

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