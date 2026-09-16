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За сентябрь Петербургская биржа продала 417 тысяч тонн дизеля

В сентябре Петербургская биржа продала 161 тыс. тонн бензина и 417 тыс. тонн дизеля. Станция Кириши возобновила работу в августе и уже реализовала 40 тыс.

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