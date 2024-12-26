Классический зимний мультфильм по сказке Андерсена покажут в галерее на Немчинова

В субботу, 28 декабря Парк «Дубки» совместно с Галереей «Парк» устраивают просмотр полнометражного мультипликационного фильма «Снежная королева», снятого отечественными художниками в 1957 году по знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)