Также был ликвидирован пункт управления дронами украинской армии Экипаж реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 80-й отдельной (арктической) мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» российской армии ликвидировал два расчета и пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.