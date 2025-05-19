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Петербургский дневник

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Расчет РСЗО Град группы «Днепр» уничтожил два расчета ВСУ

Расчет РСЗО Град группы «Днепр» уничтожил два расчета ВСУ

Также был ликвидирован пункт управления дронами украинской армии Экипаж реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 80-й отдельной (арктической) мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» российской армии ликвидировал два расчета и пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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