В Челябинской области ребенок скончался в бане из-за пожара

В Челябинской области ребенок погиб в бане в результате пожара. Об этом передает «Свободная Пресса».Отмечается, что трое подростков 12-13 лет отправились отдыхать без сопровождения родителей на берегу Чернореченского разреза.
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