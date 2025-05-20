Трамп после разговора с Путиным рассказал о «красной линии» в конфликте на Украине

Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что у него есть своя «красная линия» в конфликте на Украине, однако он не будет о ней рассказывать, так как это может негативно отразиться на переговорном процессе.
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