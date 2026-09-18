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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о словах Кучерова, что «хоккей стал тупее»: «Не совсем удачное выражение по форме. Но он рассуждает с позиции хоккейного гения. Никита – один из лучших в мире»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Никиты Кучерова . Хоккеист « Тампы » ранее заявил: «Хоккей стал быстрее, но намного тупее.

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