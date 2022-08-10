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Дина и Арина Аверины в декабре проведут мастер-класс в мексиканской Мериде

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в декабре проведут мастер-класс в Мексике. Мероприятие пройдет на базе клуба художественной гимнастики Heymo в мексиканской Мериде с 15 по 18 декабря.

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