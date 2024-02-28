«Детройт» благодаря победе над «Чикаго» больше не претендует на худший результат по итогам регулярки

Благодаря этому успеху «Пистонс» больше не претендуют на худший результат по итогам регулярки. Даже если «Детройт» проиграет все оставшиеся матчи и финиширует с показателем 9-73, процент побед составит 10,9%.
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