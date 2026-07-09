Бывшего председателя «Инвалидов войны» наказали за махинации с санаторием «Русь»

В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11 и 8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь».