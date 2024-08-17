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Царьград

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ФК "Краснодар" официально подписал защитника "Мальорки" Гонсалеса

ФК "Краснодар" официально подписал защитника "Мальорки" Гонсалеса

Футболист уже некоторое время находился в стане клуба, но играть из-за неоконченных переговоров не мог.

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