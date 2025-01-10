В декабре инвесторы вложили рекордные 228,7 млрд рублей в фонды денежного рынка

В декабре 2024 года чистый приток средств в фонды денежного рынка, доступные неквалифицированным инвесторам, составил 228,7 млрд рублей, что стало рекордным показателем, пишет РБК со ссылкой на данные InvestFunds.
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