В Мариинке покажут «Баядерку» к 25-летию творческой деятельности Екатерины Кондауровой

На исторической сцене Мариинского театра 24 июля состоится показ балета «Баядерка» Минкуса. Спектакль приурочен к 25-летию творческой деятельности заслуженной артистки России, прима-балерины Мариинского театра Екатерины Кондауровой.
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