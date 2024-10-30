Названы способы помочь питомцу привыкнуть к новому жилью

Эксперт Шипшилей: старые вещи питомца помогут ему привыкнуть к новой квартире Большинство домашних животных — 60 процентов кошек и 15-20 процентов собак — проявляют признаки тревожности после переезда в новую квартиру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии