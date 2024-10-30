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Названы способы помочь питомцу привыкнуть к новому жилью

Названы способы помочь питомцу привыкнуть к новому жилью

Эксперт Шипшилей: старые вещи питомца помогут ему привыкнуть к новой квартире Большинство домашних животных — 60 процентов кошек и 15-20 процентов собак — проявляют признаки тревожности после переезда в новую квартиру.

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