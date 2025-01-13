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Мишустин поручил Поповой лично контролировать ситуацию на месте ЧП с разливом

Мишустин поручил Поповой лично контролировать ситуацию на месте ЧП с разливом

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой держать на личном контроле проведение непрерывного мониторинга качества воздуха и проб воды на месте разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

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