Мишустин поручил Поповой лично контролировать ситуацию на месте ЧП с разливом

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой держать на личном контроле проведение непрерывного мониторинга качества воздуха и проб воды на месте разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
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