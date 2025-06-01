Об американских особенностях рассказывает блогер minskblog, который родился и вырос в Минске, но большую часть жизни провел в разъездах: «В нашей жизни полно вещей, которые мы воспринимаем как должное.
Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас
Комментарии
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Maxim
У нас знаки придумывают, чтобы за них штрафовать, ещё и лепят не по ТР ТС..
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10 час.
Людмила Абрамова
везде есть свои плюсы и свои недоработки
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9 час.
ШКИПЕР
А еще сильно режет глаза большое количество бомжей на улицах городов и много не убранного мусора.
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6 час.
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