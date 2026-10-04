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"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду

"Это не угроза, это колокол": Песков о предупреждениях по Калининграду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждения России о защите Калининградской области не являются угрозой.

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