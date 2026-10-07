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Русская Семёрка

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Что было запрещено советским солдатам в Афганистане

В 1987 году в частях Ограниченного контингента советских войск начала распространяться небольшая брошюра в серой обложке — «Памятка советскому воину-интернационалисту» .

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