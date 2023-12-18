На мигранта, который удирал от полицейских и убил в ДТП женщину под Петербургом, возбуждено дело

Теперь виновник страшного лобового ДТП в Ленобласти задержан на время проведения следствия.В полиции Санкт-Петербурга рассказали о том, что после смертельного ДТП, которое случилось ночью с 16 на 17 декабря, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России.