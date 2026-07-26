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Вассерман: спецоперация завершится после ликвидации Украины

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман поделился мыслями о завершении СВО. Его цитирует «МК». По мнению депутата, боевые действия прекратятся только после полной ликвидации того, что он назвал «террористической организацией Украина».

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