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Нижегородская правда

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Нижегородка оштрафована на 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигранток

Нижегородка оштрафована на 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигранток

Суд назначил штраф в размере 110 тысяч рублей 32-летней жительнице Нижнего Новгорода за фиктивную регистрацию двух мигранток.

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