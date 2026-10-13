Наиболее активным метеорный поток Ориониды в 2026 году станет 21 октября. Наблюдать за явлением лучше всего в 21:00, рассказала РИА «Новости» астроном Людмила Кошман.
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