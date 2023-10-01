НТВ — в 30 лет все только начинается!

Юрий анин

Особенно было интересно когда народ голодал то Миткова и Ко от НТВ ходили получать премиальные персональные выплаты в десятки тысяч долларов из рук Гусинского и ...улыбающиеся и довольные /ведь они стали миллионерами/ с букетом подаренных "хозяином" цветов шли домой дальше обманывать этот народ...