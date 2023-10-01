Тридцать лет назад, 10 октября 1993 года, в 21:00 в эфир вышли «Итоги» — первая программа,. Татьяна Миткова, ведущая программы «Сегодня».
НТВ — в 30 лет все только начинается!
Комментарии
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Юрий анин
Особенно было интересно когда народ голодал то Миткова и Ко от НТВ ходили получать премиальные персональные выплаты в десятки тысяч долларов из рук Гусинского и ...улыбающиеся и довольные /ведь они стали миллионерами/ с букетом подаренных "хозяином" цветов шли домой дальше обманывать этот народ...
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5 час.
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