Постпред РФ при ОЗХО заявил о продолжении украинских провокаций с химоружием

Украина продолжит устраивать провокации, в том числе с применением химоружия, в надежде возложить ответственность на Россию, сообщил «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
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