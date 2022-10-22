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Четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья выпустит книгу

Четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья выпустит книгу

Четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья выпустит книгу о своем спортивном пути.  Книга называется «Дарио Колонья – формула успеха», она доступна к предзаказу по цене 45 евро.

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