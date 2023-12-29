Тренер «Каролины» Бриндамор назвал Свечникова доминирующим игроком

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор отреагировал на хет-трик российского нападающего команды Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии