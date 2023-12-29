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Тренер «Каролины» Бриндамор назвал Свечникова доминирующим игроком

Тренер «Каролины» Бриндамор назвал Свечникова доминирующим игроком

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор отреагировал на хет-трик российского нападающего команды Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

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