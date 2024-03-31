Теория жизненного цикла: почему каждые 12 лет нас ждут перемены и испытания Алёна Юрьева В жизни каждого из нас существуют периоды перемен и вызовов, которые неизбежны и, согласно теории 12-летнего жизненного цикла, происходят в определенные временные отрезки.