Теория жизненного цикла: почему каждые 12 лет нас ждут перемены и испытания Алёна Юрьева В жизни каждого из нас существуют периоды перемен и вызовов, которые неизбежны и, согласно теории 12-летнего жизненного цикла, происходят в определенные временные отрезки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии