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Теория жизненного цикла: почему каждые 12 лет нас ждут перемены и испытания

Теория жизненного цикла: почему каждые 12 лет нас ждут перемены и испытания

Теория жизненного цикла: почему каждые 12 лет нас ждут перемены и испытания Алёна Юрьева В жизни каждого из нас существуют периоды перемен и вызовов, которые неизбежны и, согласно теории 12-летнего жизненного цикла, происходят в определенные временные отрезки.

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