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Открыт бесплатный каток на стадионе «Авангард» во Владивостоке

Открыт бесплатный каток на стадионе «Авангард» во Владивостоке

Точкой притяжения для сотен горожан в новогодние дни во Владивостоке стал стадион «Авангард»,  бесплатный каток на котором пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города, сообщает PrimaMedia.

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