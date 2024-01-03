Открыт бесплатный каток на стадионе «Авангард» во Владивостоке

Точкой притяжения для сотен горожан в новогодние дни во Владивостоке стал стадион «Авангард», бесплатный каток на котором пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города, сообщает PrimaMedia.
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