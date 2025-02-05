Священники объяснили, какие игры опасны для человека

Самые опасные игры - те, что порождают или изображают собой грех. Какие к ним относятся?На православном сайте «Азбука веры» в разделе «Вопросы» молодой человек под ником Ivan поинтересовался, в какие видеоигры нельзя играть православному христианину.
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