Период распада: 40 фото из 90-х, которые вызовут смешанные чувства

Помните, как распадался СССР? Фотофакты сохранились в фотоальбоме практически каждой семьи! Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны освежит память и разбудит ностальгию старшего поколения.
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