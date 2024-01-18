Офицер Марочко: на Купянском направлении в ВСУ служит подразделение молдаван

В составе Вооруженных сил Украины создали отдельное подразделение наемников из Молдавии. Их отправили служить на линию боевого соприкосновения на Купянском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.