Офицер Марочко: на Купянском направлении в ВСУ служит подразделение молдаван

В составе Вооруженных сил Украины создали отдельное подразделение наемников из Молдавии. Их отправили служить на линию боевого соприкосновения на Купянском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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