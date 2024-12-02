Почему российские войска не начали полицейскую миссию на Украине в 2014 году

Андрей Что тогда, что сегодня... А эти территории нужны РФ? Крым, Донбасс это бесспорно территории РФ.. А что делать с остальными территориями.. Я допускаю еще Одесскую и Николаевские области, но вешать на шею остальные территории... Сегодня Украина находится полностью на содержании стран ЕС, может потому то и проблемы в экономике у ЕС образовались.. Так пусть и дальше они содержат Украину! Интересно, а на долго ЕС хватит в таком разрезе событий?

Игорь Кузнецов Это провокационное заявление, что "ввод войск на Украину в 2014 году был самым наилучшим решением из всех". Именно тогда и было бы объявлена "агрессия" России против Украины. И не было бы в Крыму референдума о признании независимости... А потом - воссоединения с Россией. Все вопросы к депутатам в Харькове, которые после евромайдана могли бы выступить против Киева с законным президентом Януковичем. Тем более было заключено Соглашение о досрочном переизбрании президента Украины и депутатов Рады. Германия и Франция, вместе с Россией - гаранты исполнения этого Соглашения.