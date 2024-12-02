К исходу третьего года уже вполне очевидно, что реальное достижение заявленных целей и задач российской СВО на Украине возможно только военно-политическим путем.
Почему российские войска не начали полицейскую миссию на Украине в 2014 году
Комментарии
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Андрей
Что тогда, что сегодня... А эти территории нужны РФ? Крым, Донбасс это бесспорно территории РФ.. А что делать с остальными территориями.. Я допускаю еще Одесскую и Николаевские области, но вешать на шею остальные территории... Сегодня Украина находится полностью на содержании стран ЕС, может потому то и проблемы в экономике у ЕС образовались.. Так пусть и дальше они содержат Украину! Интересно, а на долго ЕС хватит в таком разрезе событий?
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11 час.
Игорь Кузнецов
Это провокационное заявление, что "ввод войск на Украину в 2014 году был самым наилучшим решением из всех". Именно тогда и было бы объявлена "агрессия" России против Украины. И не было бы в Крыму референдума о признании независимости... А потом - воссоединения с Россией. Все вопросы к депутатам в Харькове, которые после евромайдана могли бы выступить против Киева с законным президентом Януковичем. Тем более было заключено Соглашение о досрочном переизбрании президента Украины и депутатов Рады. Германия и Франция, вместе с Россией - гаранты исполнения этого Соглашения.
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5 час.
Ю
Юрий
А я убеждён, что надо забирать под себя всю территорию б. Украины и полностью вычищать её от нацистской и националистической сволочи! Может быть у ВВП есть другое понимание решения этой проблемы в силу его намного большего понимания происходящих процессов! Лично я ему в этом плане полностью доверяю! Всё, что он делает, он делает на благо своего народа! А пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста, Я предполагаю, это результат обмана ВВП целой группой чиновников, преследующих какие-то свои цели!
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13 мин.
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