В Заксобрании региона созданы постоянные комиссии

На заседании Заксобрания Забайкалья были сформированы две постоянные комиссии. Счётная комиссия состоит из пяти представителей (депутаты Юлия Верхотурова, Виктор Ефимов, Владимир Иванченко, Алексей Саклаков, Александр Сетов и Екатерина Фисун).
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