Что известно о компании из Германии, владеющей пермским заводом

В 2024 году пермский завод «Кнауф Гипс Кунгур» показал выручку более 3,7 млрд рублей. Несмотря на заявления о скором уходе с российского рынка, Knauf и его дочерние компании продолжают вести бизнес и зарабатывать в России.
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