Последнему ветерану Шацкого района вручили юбилейную медаль к 80-летию Победы

Василию Анисимовичу вручили цветы и подарки. Ветеран поделился воспоминаниями о службе и трудовой деятельности, отметил, что, если здоровье позволит, обязательно примет участие в праздновании 80-й годовщины Великой Победы 9 мая.
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