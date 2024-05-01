Иммунолог Костинов рассказал, как защититься от укуса клеща

По словам специалиста, его привлекает специфический запах человека Заведующий лабораторией Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова иммунолог Михаил Костинов объяснил, как защититься от клещей и что делать при их укусах.
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