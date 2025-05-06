В Румынии узнали детали обращения к КС с требованием отменить результаты выборов

Обращение в Конституционный суд Румынии с требованием отменить результаты первого тура президентских выборов подал один из кандидатов; он утверждает, что ситуация аналогична отмененному первому туру 2024 года, когда победил Кэлин Джорджеску.
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