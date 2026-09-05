How Chuck Lorre's Two And A Half Men Surprised Fans With A Dharma & Greg Crossover

The memorable "Dharma & Greg" crossover during the Season 9 premiere of "Two and a Half Men" was somehow kept totally under wraps back in 2011.
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