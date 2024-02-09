Фонд «Защитники Отечества» вручил первое удостоверение ветерана боевых действий бойцу ЧВК «Редут»

НОВОСИБИРСК, 9 февраля, ФедералПресс. С проблемой в получении документа бывший участник частной военной компании из Новосибирской области обращался в ходе прямой линии к президенту России Владимиру Путину.
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