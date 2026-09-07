Веселов обсудил доступность выборов для инвалидов в Туле

Более 90% избирательных участков Тульской области в единый день голосования будут расположены на первых этажах зданий с пандусами, а количество участков для инвалидов по зрению увеличено в 2,5 раза.
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