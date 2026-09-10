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Татар-информ

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Составлен антирейтинг фирм-нарушителей ПДД в Татарстане за восемь месяцев

Составлен антирейтинг фирм-нарушителей ПДД в Татарстане за восемь месяцев

Одна из проблем, которой в Татарстане уделяют особое внимание – это лихачи на дорогах. Часть из них – водители различных организаций, игнорирующие правила дорожного движения.

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