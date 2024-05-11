Пропавших в Бердске мать и дочь нашли: что о них известно?

Женщину с двухлетней девочкой, о которых не было вестей с 6 мая, нашли живыми. Накануне волонтеры «ЛизаАлерт Новосибирская область» разместили в сети ориентировку на 36-летнюю Евгению и ее двухлетнюю дочь.