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Пропавших в Бердске мать и дочь нашли: что о них известно?

Пропавших в Бердске мать и дочь нашли: что о них известно?

Женщину с двухлетней девочкой, о которых не было вестей с 6 мая, нашли живыми. Накануне волонтеры «ЛизаАлерт Новосибирская область» разместили в сети ориентировку на 36-летнюю Евгению и ее двухлетнюю дочь.

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