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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Победы «Зенита» всем надоели, лиге нужен новый чемпион. «Краснодар» и «Локомотив» сейчас представляют реальную угрозу». Силкин об РПЛ

«Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион.

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