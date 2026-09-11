Адвокат Болдырев заявил об усилении мер безопасности в СИЗО-4 в Москве

С начала этой недели в столичном следственном изоляторе «Медведь» усилили меры безопасности: женщинам нужно снимать бюстгальтеры, а мужчинам — ремни и все вещи с заклепками, заявил «Осторожно, новости» адвокат Данила Болдырев.