В Австрии назвали отказ от российского газа бессмысленным решением

Бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош в среду, 25 января, заявил, что не видит большого смысла в том, чтобы Вена отказывалась от российского газа и приобретала этот же газ у других стран, но по более высокой цене.
Бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош в среду, 25 января, заявил, что не видит большого смысла в том, чтобы Вена отказывалась от российского газа и приобретала этот же газ у других стран, но по более высокой цене.
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