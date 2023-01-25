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В Австрии назвали отказ от российского газа бессмысленным решением

В Австрии назвали отказ от российского газа бессмысленным решением

Бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош в среду, 25 января, заявил, что не видит большого смысла в том, чтобы Вена отказывалась от российского газа и приобретала этот же газ у других стран, но по более высокой цене.

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